Güney Afrika’daki yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı yükselmeye devam ediyor
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Güney Afrika’da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın tutuklanmasının ardından başlayan şiddey ve yağma olaylarında ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.