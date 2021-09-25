Çin’den ABD’ye gözdağı! ‘Nükleer silahla vururuz!’

"İlk nükleer hamlenin bizim tarafımızdan yapılmamasına yönelik karar kesinlikle uygulanabilir değil. Çin ve ABD'nin karşılıklı olarak eşit şekilde nükleer saldırı gerçekleştirmeyeceği sözünün verilmediği ve ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahalesinin devam ettiği bir düzlemde, bizim pasif kalmamız kabul edilemez. ABD'nin yaptığı yeni askeri iş birliklerle birlikte Çin üzerinde her geçen gün artırdığı siyasi baskıya bir karşılık verilmesi gerekiyor. " ifadelerini kullanan Zukang, ABD tehdidine karşı uyarıda bulundu.