Canlı yayında ilginç anlar! Korona testleri pozitif çıkınca apar topar terk ettiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayında şaşkına çeviren görüntü! ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuk olacağı 'The View' programda sıra dışı anlar yaşandı.
SUNUCULARIN STÜDYODAN AYRILMASI İSTENDİ
Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.
Canlı yayında covid-19 testleri pozitif çıktı! Sunucular apar topar kaçtı | Video
PROGRAM, KONUK TARAFINDAN DEVAM ETTİRİLDİ
Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken program, konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.