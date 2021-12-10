7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular

RADYO DALGALARINDAN TESPİT

Eski zamanlarda insanların evlerinde radyoların açıkken bir uçak indiğinde radyo dalgalarının bir süreliğine yok olduğunu belirten Godfey, bölgeye yakın yerde 143 tane kesintinin olduğunu tespit etti. Bu da Godfrey'in iddialarını doğruluyor.

"BU BİR KAZA DEĞİL"

Aynı zamanda Godfey, bunun bir kaza olmadığını da düşündüğünü söyledi. Çünkü uçakta bir yangın, basın kaybı ve teknik sorun varsa uçağın 7 saat boyunca uçamaması gerekiyor. Şimdilerde mühendis, uçağı bulabilmek için finansman arıyor.