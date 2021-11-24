Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:40 Son Güncelleme: 24.11.2021 15:01

9 yaşındaki küçük Journee, annesine saldıran hırsızın yüzünü böyle yumrukladı

ABD'de annesiyle birlikte marketten çıkan 9 yaşındaki Journee ve annesi bir hırsızın saldırısına uğradı. Şüphelinin annesine saldırıp cüzdanını çalmaya çalıştığını gören küçük kız bir saniye bile beklemeden hırsız doğru koşup yüzünü yumruklamaya başladı. Başarılı olamayan hırsız olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Florida'da 9 yaşındaki Journee Nelson ve annesi, market alışverişinin ardından arabaya yöneldi. O sırada kaldırımda duran bir şüpheli, küçük kızın annesine saldırıp cüzdanını çalmak istedi.

HIRSIZ ARKASINA BAKMADAN KAÇTI Annesinin hırsız tarafından darbedildiğini gören küçük Journee, arabanın arkasından koşarak gelip hırsızın suratını yumruklamaya başladı. Başarılı olamayacağını anlayan hırsız olay yerinden kaçtı.