Florida'da 9 yaşındaki Journee Nelson ve annesi, market alışverişinin ardından arabaya yöneldi. O sırada kaldırımda duran bir şüpheli, küçük kızın annesine saldırıp cüzdanını çalmak istedi.
HIRSIZ ARKASINA BAKMADAN KAÇTI
Annesinin hırsız tarafından darbedildiğini gören küçük Journee, arabanın arkasından koşarak gelip hırsızın suratını yumruklamaya başladı. Başarılı olamayacağını anlayan hırsız olay yerinden kaçtı.
KÜÇÜK KIZA MADALYA
Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, 2 gün sonra hırsızı yakaladı. Küçük kıza ise polis departmanı tarafından kahramanlığı için madalya verildi.
9 yaşındaki küçük Journee, annesine saldıran hırsızın yüzünü böyle yumrukladı | Video