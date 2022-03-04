A Haber ekibi Ukrayna’da bombardıman altında kaldı! Panik anları kameralara böyle yansıdı

Rusya-Ukrayna savaşından çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgede bulunan A Haber ekibi de bombardıman altında kaldı. Kiev'in kuzeyindeki İrpin bölgesinde bulunan A Haber Programlar şefi Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bombardımanı kaydetti.
Görüntülerde sivillerin de bulunduğu noktalara bombalar isabet ettiği görülürken, çocuk ve kadınların da olduğu birçok kişi ğanik halinde kaçışıyor. Bir savaşı canlı olarak anlatan bu görüntüler Ukrayna'daki durumu da gözler önüne serdi.
SON DAKİKA: Ukrayna'nın İrpin kentinde bombardıman anları... | CANLI YAYIN
BOMBARDIMAN SONRASI İLK AÇIKLAMA:
A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu, bombardırmanın ardından canlı yayında yaşadıklarını anlattı: Şu an daha gücenli bir noktadayız. O bölgeden askerlerin uyarısıyla ayrıldık ancak orada kurtarılması gereken binlerce sivil var.
Bugün burada yoğun bir bombardıman var.
BİR İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR
Tam röportaj yapğtığımız esnada, çok yakınımıza düştü bombalar. Biz iyiyiz, şuan güvenli bir noktadayız. Ama orada kurtarılmayı bekleyen siviller var. Özellikle çocukların yaşadığı o korku, bizi can korkusundan daha çok etkiledi. Çocukların kulaklarını kapatması... Bir çocuğun annesinin kucağından düşmesi yuvarlanması. Umarım durumu iyidir.
Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Sınırı geçmeye çalışan siviller vardı. Gerçekten korku dolu görüntüler var burada.
KİEV'DE BARİKATLAR KURULDU
Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali, Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bilgisi gelirken gözler NATO karargahında yapılacak zirveye çevrildi. NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz. Ama çatışma bize gelirse buna hazırız" ifadelerini kullandı. Kiev'de ise gece boyunca çok sayıda patlama sesi duyulduğu bilgisi gelirken halkın saldırılara karşı barikat kurduğu öğrenildi.
BARİKAT KURUYORLAR
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de geceden beri birçok kez büyük bir patlama sesi duyuldu. Halkın bir kısmı trenlerle Kiev'i terketmeye çalışırken bir kısmı da barikatlar kurarak saldırılara karşı önlem almayı amaçlıyor.
Zaporijya Nükleer Santrali, Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna'dan açıklama geldi.
UKRAYNA SON DURUMU PAYLAŞTI
Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.
Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.