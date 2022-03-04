A Haber ekibi Ukrayna’da bombardıman altında kaldı! Panik anları kameralara böyle yansıdı

BİR İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Tam röportaj yapğtığımız esnada, çok yakınımıza düştü bombalar. Biz iyiyiz, şuan güvenli bir noktadayız. Ama orada kurtarılmayı bekleyen siviller var. Özellikle çocukların yaşadığı o korku, bizi can korkusundan daha çok etkiledi. Çocukların kulaklarını kapatması... Bir çocuğun annesinin kucağından düşmesi yuvarlanması. Umarım durumu iyidir.



Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Sınırı geçmeye çalışan siviller vardı. Gerçekten korku dolu görüntüler var burada.

KİEV'DE BARİKATLAR KURULDU

Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali, Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bilgisi gelirken gözler NATO karargahında yapılacak zirveye çevrildi. NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz. Ama çatışma bize gelirse buna hazırız" ifadelerini kullandı. Kiev'de ise gece boyunca çok sayıda patlama sesi duyulduğu bilgisi gelirken halkın saldırılara karşı barikat kurduğu öğrenildi.