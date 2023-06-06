AB ve Körfez ile yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle beraber Türkiye Yüzyılı başladı. Yeni kabine dünya medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki analizde yeni dönemde Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişki ve işbirliğine dikkat çekildi. Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bölgesel liderlerle kişisel bağlarının yanı sıra ekonomik ve savunma anlaşmaları, ilişkileri artıracak" denildi.Haberde ayrıca "Türk şirketleri, eğlenceden turizme ve gıda üretimine kadar pek çok sektörde, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin hidrokarbonlara olan bağımlılıklarından kurtulmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilir" değerlendirmesi yapıldı. "Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisinin önemli bir ayağı olan yerli savunma sanayiini geliştiren savunma sektörü de var" ifadelerine yer veren Al Jazeera, Türkiye'nin savunma sanayiinin Suudi Vizyonu 2030'a entegre edilebileceği tahmininde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Türkiye'ye gelen Bahreyn Başbakan Yardımcısı Şeyh Halid bin Abdullah el-Halife ise Anadolu Ajansı'na konuştu. Halife, Bahreyn'in Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiğini belirterek, "Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararası düzeydeki rolünü, olumlu katılımını ve kalkınmada bir rol model olmasını memnuniyetle karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullundı.İngiltere merkezli BBC'deki analizde de Ankara ile Brüksel hattı ele alındı. "Türk diplomasisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve yeniden seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Avrupa kurumları ve ülkeleriyle yoğun bir sürece girecek" denilen haberde "Avrupa Birliği ile tam üyelik süreci dışındaki alanlarda işbirliğinin artması beklense de, Brüksel ve birçok diğer AB başkentlerinde Türkiye ile ilişkilerde 'yeni bir çerçeve' arayışının hızlanacağı öngörülüyor" denildi. Aynı analizde ayrıca Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde deprem sonrasında yumuşamanın başladığına dikkat çekildi.Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasından bu yana Kosovalı Sırplar protestolar düzenliyor. Middle East Eye sitesindeki analizde Avrupa'nın çözemediği Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'nin çözüp çözemeyeceği ele alındı. Analizde Türkiye'nin bölgedeki etkisine vurgu yapıldı. Erdoğan geçtiğimiz günlerde Sırbistan lideri Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmüştü. NATO'nun Barış Gücü'nün (KFOR) talebi üzerine ise Türkiye'den Kosova'ya ek komando birlikleri sevk edildimişti.Dünya medyasında kabinedeki yeni isimler üzerine peş peşe analizler yayınlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görev değişimi Yunan basınında gündem oldu. Görevi Hulusi Akar'dan devralan Yaşar Güler'in sözleri Yunan medyasında yankılandı. "Kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliğinin korunması için durmaksızın çalışacağız" mesajı veren Güler'in sözleri Yunan medyasında "Türkiye, meydan okumaya devam ediyor" şeklinde yorumlandı.