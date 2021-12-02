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Giriş Tarihi: 2.12.2021 07:49

ABD basını duyurdu! Yıl sonunda görevi bırakıyor

AA
ABD basını duyurdu! Yıl sonunda görevi bırakıyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü ve Başdanışmanı Symone Sanders'ın, yıl sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi. Kaynaklar, Harris'in de bir süredir Sanders'ın ayrılma kararından haberdar olduğunu aktardı.

CNN'in gündemine taşıdığı "Harris'in, Joe Biden yönetiminde işlevsiz kaldığı" iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinden ikinci ayrılık haberi geldi.

ABD basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Sanders'ın, 3 yıldır Harris ile yakından çalıştığını ancak yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti. Kaynaklar, Harris'in de bir süredir Sanders'ın ayrılma kararından haberdar olduğunu aktardı.

HARRİS'İN "İŞLEVSİZ KALDIĞI" İDDİALARI İKİNCİ AYRILIĞI GETİRDİ

CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalede, Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti. Beyaz Saray, söz konusu iddiaları reddetse de başka basın organları da Harris hakkında benzeri haberlere yer vermişti.

Söz konusu haberlerin ardından 19 Kasım'da, Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin, aralık sonunda görevinden ayrılacağı bildirilmişti. Sanders, Etienne'nin ardından Harris'in ekibinden ayrılma kararı alan ikinci isim olacak.

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ABD basını duyurdu! Yıl sonunda görevi bırakıyor
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