ABD basını duyurdu! Yıl sonunda görevi bırakıyor

ABD basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Sanders'ın, 3 yıldır Harris ile yakından çalıştığını ancak yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti. Kaynaklar, Harris'in de bir süredir Sanders'ın ayrılma kararından haberdar olduğunu aktardı.
HARRİS'İN "İŞLEVSİZ KALDIĞI" İDDİALARI İKİNCİ AYRILIĞI GETİRDİ
CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalede, Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti. Beyaz Saray, söz konusu iddiaları reddetse de başka basın organları da Harris hakkında benzeri haberlere yer vermişti.