ABD basınında dikkat çeken analiz: Türkiye’yi yanımıza çekmeliyiz!

"HER TÜRLÜ TEŞVİĞİ UYGULAMALIYIZ"

Beyaz Saray'ın, artık bu gerçekleri görmezden gelemeyeceğinin belirtildiği analizde, "Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı." uyarısında bulunuldu.

Türkiye'nin geniş askeri teknolojik gücüne ve stratejik önemine de gönderme yapan gazete, Moskova'nın, Ankara'yı siyasi-stratejik yönelimini tersine çevirme arzusunun nedenini ise, "NATO'nun sağlam bir üyesi olan Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit." sözleriyle açıkladı.

Rusya'nın "Türkiye'yi Batı'dan ayırmayı ve böylece Doğu Akdeniz'e bir deniz yolu açmayı umduğu"nu belirten Hill, ABD'nin, Rusya'nın yeniden yönelim için yarattığı teşvikleri ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı Kırım'ın kurtuluşunda desteklemek üzere jeopolitik durumu değiştirmesi gerektiğine de dikkat çekti.