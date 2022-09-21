SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu’nda konuştu: Rusya’yı kimse tehdit etmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na hitap etti.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Putin sorumsuzca açıklamalar yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istiyoruz. Rusya'nın saldırganlığına karşı durmayı sürdüreceğiz. Ukrayna'ya 25 milyar dolarlık yardım yaptık. ABD müttefikleri ile beraber çalışıyor. Rusya'nın NATO topraklarına karşı saldırmasını engellemek istiyoruz. Rusya'nın yaptıklarının bir bedeli olduğunu göstermek istiyoruz.

"SERT OLMALIYIZ VE SARSILMAMALIYIZ"

Net olmalıyız sert olmalıyız ve sarsılmamalıyız. Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna ile beraberiz. Bir ulusun şiddete ve kan gölüne maruz kalmasını önlemeye çalışıyoruz.

"TAHIL KORİDORUNDAKİ LİMAN SAYISI ARTIRILMALI"

Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Ukrayna'daki Karadeniz'deki limanlar neredeyse bir yıldır kapalı durumda. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız geliyor. Dünyayı beslememiz gerekiyor. Ukrayna'daki Karadeniz'deki limanlar neredeyse bir yıldır kapalı durumda."