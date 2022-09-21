SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor | Video
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ABD Başkanı Joe Biden, BM 77. Genel Kurulu'nda konuştu. Biden, Rusya Devlet Başkanı'na Putin'e yanıt olarak "Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.