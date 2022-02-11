ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan flaş uyarı! ‘An meselesi’

"İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR"

Krizin tırmandığı bölgeye dair yeni bir açıklamaysa, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'dan geldi. ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın yer aldığı Quad toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı artırdığını ve işgalin her an olabileceğini belirtti.