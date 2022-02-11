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Giriş Tarihi: 11.2.2022 14:24 Son Güncelleme: 11.2.2022 14:48

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan flaş uyarı! ‘An meselesi’

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan flaş uyarı! ‘An meselesi’

Rusya’nın Ukrayna sınırında Belarus’la ortak başlattığı askeri tatbikat, savaş endişelerini tırmandırdı. Askeri tatbikat, Rusya’nın işgal girişimini perdeleme çabası olarak görülürken ABD’den yeni bir uyarı geldi.

Dünyanın gözü, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş krizinde. Ukrayna sınırında aylardır askeri yığınak yapan Rusya, 10 Şubat'ta Belarus'la ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Rusya'nın sınırda başlattığı askeri tatbikat endişeleri tırmandırırken, ABD Başkanı Joe Biden'dan tüm dünyayı korkutan bir açıklama gelmişti. Rusya'nın bölgede oldukça tehlikeli hamlelerde bulunduğunu söyleyen Biden, "Dünya savaşı çıkabilir" uyarısında bulunmuştu.

"İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR"

Krizin tırmandığı bölgeye dair yeni bir açıklamaysa, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'dan geldi. ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın yer aldığı Quad toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı artırdığını ve işgalin her an olabileceğini belirtti.

Washington'ın, Ukrayna büyükelçiliğini kapalı tutmaya devam edeceğini açıklayan Blinken, ABD vatandaşlarına Ukrayna'yı terketme çağrısını da yineledi.

Blinken, yaptığı açıklamada "Rusya'nın can sıkıcı bir şekilde Ukrayna sınırına yeni birlikler getirmek gibi tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlar attığına dair belirtiler görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan flaş uyarı! ‘An meselesi’
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