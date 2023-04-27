ABD ile Güney Kore’nin arasından su sızmıyor! Devlet lideri Biden’a serenat yaptı

1971 yılında çıkış yapan şarkının ilk mısrasını beklenmedik bir performansla seslendiren Yoon, "Amerikan Pastası"nın, okuldayken en sevdiği şarkılardan biri olduğunu ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın "Amerikan Pastası" şarkısındaki performansı büyük alkış aldı | Video

Güney Kore liderinin performansı, şarkının Yoon'un favorisi olduğunu bilen ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini teşvik etmesinin ardından geldi.

Yoon, piyanonun eşlik ettiği şarkıyı yaklaşık 1 dakika mırıldandı. Salondaki kalabalık, Yoon'un beklenmedik performansını ayakta alkışladı.