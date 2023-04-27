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Giriş Tarihi: 27.4.2023 16:31 Son Güncelleme: 27.4.2023 16:33

ABD ile Güney Kore’nin arasından su sızmıyor! Devlet lideri Biden’a serenat yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Beyaz Saray ziyaretinde ilginç bir performans sergiledi. Yeol, ABD Başkanı Joe Biden ile katıldığı yemekte Biden’a bakarak "Amerikan Pastası” şarkısını söyledi.

AA
ABD ile Güney Kore’nin arasından su sızmıyor! Devlet lideri Biden’a serenat yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Beyaz Saray'daki yemekte Don McClean'ın klasikleşen şarkısı "Amerikan Pastası"nı yorumlaması, ayakta alkışlandı. New York Post'un haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyarette bulunan Yoon, Beyaz Saray'da onuruna verilen yemekte, söz konusu şarkıyı seslendirdi.

1971 yılında çıkış yapan şarkının ilk mısrasını beklenmedik bir performansla seslendiren Yoon, "Amerikan Pastası"nın, okuldayken en sevdiği şarkılardan biri olduğunu ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın "Amerikan Pastası" şarkısındaki performansı büyük alkış aldı | Video

Güney Kore liderinin performansı, şarkının Yoon'un favorisi olduğunu bilen ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini teşvik etmesinin ardından geldi.

Yoon, piyanonun eşlik ettiği şarkıyı yaklaşık 1 dakika mırıldandı. Salondaki kalabalık, Yoon'un beklenmedik performansını ayakta alkışladı.

Mevkidaşının performansıyla ilgili şaşkınlığını gizlemeyen Biden, Yoon'a, "Şarkı söyleyebildiğin konusunda fikrim yoktu." dedi.

Yemeğin sonunda ise Biden, misafir devlet başkanına yemeğe gelemeyen sanatçı tarafından gönderilen, McLean imzalı akustik gitar hediye etti.

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ABD ile Güney Kore’nin arasından su sızmıyor! Devlet lideri Biden’a serenat yaptı
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