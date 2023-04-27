Güney Kore Devlet Başkanı'nın "Amerikan Pastası" şarkısındaki performansı büyük alkış aldı | Video
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Beyaz Saray'daki yemekte Don McClean'ın klasikleşen şarkısı "Amerikan Pastası"nı yorumlaması, ayakta alkışlandı.
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