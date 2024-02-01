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Giriş Tarihi: 2.2.2024

ABD medyası: Ortadoğu’nun yeni ekseni Türkiye

ABD medyası: Ortadoğu’nun yeni ekseni Türkiye
ABD'li merkezli Foreign Affairs (FA) ateş hattı olarak anılan Ortadoğu ile ilgili dikkat çeken bir analize yer verdi. "Orta doğu'yu yalnızca Ortadoğu düzeltebilir" başlıklı analizde Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğu belirtildi. Foreign Affairs, bölgede oluşması muhtemel yeni dengelerin, Türkiye üzerinden kurgulandığının gözlemlendiği vurgulandı. "Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol" ifadesinin kullanıldığı yazıda Ortadoğu'da yeni bir yol belirlemede Türkiye'nin ağır bastığına yer verildi.
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ABD medyası: Ortadoğu’nun yeni ekseni Türkiye
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