ABD medyası sandığın kapağını açtı

7 Ekim'den bu yana Gazze katliamları karşısında 3 maymunu oynayan ABD medyası, Washington yönetimi ile İsrail arasındaki gerilimi görüp rota değiştirdi.New York Times'ın gerçekleştirdiği görsel araştırmaya göre, Gazze'deki savaşın ilk altı haftasında İsrail "en büyük ve en yıkıcı bombalarından birini" ordunun güvenli olarak belirttiği bölgelerde kullandı. Raporda "Bulgular, 1000 kiloluk bombaların Gazze'nin güneyinde güvenlik arayan siviller için yaygın bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor" denildi. Analistler ayrıca Gazze'de kullanılan bombaların yoğunluğunun terör bölgelerinde kullanılanlardan kat kat fazla olduğunu söyledi. Savaşın ilk günlerine ait uydu görüntüleriyle 1000 kiloluk bombaların geride bıraktığı kraterlerle tutarlı, çapı 12 metrenin (40 feet) üzerinde 500'den fazla çarpma krateri ortaya çıktığını gösterildi. Eski ABD savunma istihbarat analisti ve eski BM savaş suçları araştırmacısı Marc Garlasco, İsrail'in Gazze'ye yönelik ilk ay bombardımanının yoğunluğunun "Vietnam'dan bu yana görülmediğini" söyledi. NYT'nin haberini CNN de işledi.Amerikan Washington Post Gazetesi, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne İsrail ordusunun saldırılarını araştırdı. İsrail ordusu hastaneye saldırma bahanesi olarak Kassam Tugayları'nın tünellerinin bulunduğunu iddia etmişti. Washington Post çarpıcı bir analizle bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.ABD'li New York Times Gazetesi, bir başka haberinde 10 haftadır devam eden savaş sırasında öldürülen Filistinlilerin sayısının 40 yılda İsrail'le yaşanan diğer Arap çatışmalarından daha fazla olduğuna dikkat çekti. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre, 1948'de İsrail'in kuruluşunu çevreleyen savaşta yaklaşık 15 bin Filistinli öldürülmüştü.Associated Press haber ajansı, müttefik güçlerin 2'nci Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı Gazze kadar yoğun bombalamadığına dair uzman görüşlerini haberleştirdi.