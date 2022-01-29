ABD ordusunu alarma geçiren fotoğraf! O kare panik yarattı!

7. Filosu Sözcüsü Nicholas Lingo, önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD Donanmasının enkaz çıkarma operasyonları için ayarlamaları yaptığını" ifade etti. Lingo uçağın nerede düştüğüne dair bilgi vermekten kaçındı.

ABD donanmasının en yeni ve gizli ekipmanlarla donanmış uçağı olarak görülen F-35C'ye ulaşmak için zamana karşı bir yarış devam ederken, ülke basınına yansıyan fotoğraf kareleri büyük panik yarattI.

Güney Çin Denizi'ne düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

Güney Çin Denizi'ne düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

CNN International, 100 milyon dolarlık uçağın enkazı henüz Güney Çin Denizi'nin dibine gömülmeden hemen önce, su üstünde görüldüğü sırada çekilmiş bir kareyi yayınladı.

Uçağın kokpitinin açık olduğu göze çarpan fotoğraf, ABD ordusunu harekete geçirdi. Ordunun gizliliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle sızan fotoğraf ve görüntüler nedeniyle soruşturma başlatan ABD ordusu, bu görüntüleri yayınlayan medya üzerindeki baskıyı da artırıyor.