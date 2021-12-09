ABD ve İsrail harekete geçti! İran’a yönelik müdahale hazırlığı...

ABD ve İsrail, İran ile yeniden başlayan nükleer müzakelerin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı harekete geçti. Üst düzey bir ABD'li yetkilinin yaptığı açıklamalara göre ABD ve İsrail Savunma Bakanları "İran'ın nükleer tesislerini yok etmek üzere en kötü senaryoya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olası askeri tatbikatları masaya yatıracak."