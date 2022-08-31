ABD’den Mihail Gorbaçov için taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Gorbaçov'un ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, "Açıklık politikası dışındaki hiçbir kelime Gorbaçov'u daha iyi tanımlayamaz. Bu kelime, açıklığıyla insanlık tarihinin akışını değiştiren bir insana uygundur. " ifadesini kullandı.

Gorbaçov'un hem zaferlerini hem de yenilgilerini açıklıkla dile getiren bir lider olduğunu belirten Blinken, "Muhalif görüşlere bir alan açtı ve yıllarını sürgünde ya da hapishanede harcamış muhalifleri serbest bıraktı. Ayrıca ABD gibi düşman ülkeler de dahil diğer ülkelerle çalışmaya açıktı." ifadesini kullandı.