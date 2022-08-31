Mihail Gorbaçov kimdir? Sovyet Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti ve ardından yüzlerce arama yapılmaya başlandı. Özellikle Mihail Gorbaçov neden öldü, kaç yaşındaydı gibi sorular sürekli cevap arıyor. 90lar nesli Sovvyet liderini tanırken, genç nesil Mihail Gorbaçov kimdir sorusunu yöneltiyor. Sovyetlerin dağılmasında ana sebep olarak gösterilen lider hakkında aramalar daha devam edecek. Peki, Mihail Gorbaçov kimdir, neden öldü? İşte detaylar
MİHAİL GORBAÇOV NEDEN ÖLDÜ?
Mihail Gorbaçov'un ölümüne ilişkin Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov'un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi
MİHAİL GORBAÇOV KİMDİR?
Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinin Privolye köyünde doğdu. 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. 1985 yılında da SBKP'nin genel sekreterliğine getirildi.
Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinin Privolye köyünde doğdu. Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. Bunun yanında Genç Komünistler Birliği'nde de görev aldı.
Bu dönemde tanıştığı Raisa Maksimovna Titarenko ile 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi. 1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi. Konstantin Çernenko'nun ölümünün üzerine de 1985 yılında SBKP'nin genel sekreterliğine getirildi.
Aynı yıl Ronald Reagan'la Cenevre'de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi. 1988'de de devlet başkanlığı vazifesine tayin edildi.
1989'da yapılan seçimlerde de yeniden parlamento başkanlığına seçildi. 19 Ağustos 1991'de de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Gennad Yanayev komutasındaki KGB Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak iç karışıklıkların artarak devam etmesi üzerine üzerine Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etmiştir.