AB’den olay yaratacak zorunlu aşı çıkışı: Zamanı geldi

Uzun süredir mücadele edilen koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Son dönemde Omicron varyantının da ortaya çıkmasıyla dünya genelinde bir panik hali yaşanıyor.

"ARTIK ZORUNLU AŞIYI DÜŞÜNMEK GEREK"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan gelişmelere karşı 'zorunlu aşı' çağrısında bulundu. 450 milyonluk Avrupa nüfusunun üçte birinin halen aşılanmadığını belirten Leyen, artık AB'nin zorunlu aşıyı düşünmesi gerektiğini söyledi.