ABD’nin Afganistan notları basına sızdı: Büyük fiyasko...

KEÇELİ KALEMLE ÜSTÜ ÇİZİLMİŞ

Büyük bir kısmının keçeli kalemle kapatıldığı belgenin açık kısmında, Dışişleri Bakanlığının Kanada ve NATO üyesi Avrupa ülkeleri ile tahliye edilenlerin geçici olarak nakledilmesi için görüşmelere başlaması isteniyor.

Ayrıca, belgede Pentagon'un günlük 5 bin kişi tahliye etmek üzere planlama yapması talep ediliyor.

Biden yönetimi, Afganistan tahliyesini "tarihte benzeri görülmemiş tahliye" olarak lanse ederken, sızdırılan bu belge bir taraftan tahliye sırasında yaşanan kaos ve plansızlığın, diğer taraftan geride yüzlerce ABD vatandaşı ve on binlerce Amerikan ordusu ile iş birliği yapmış Afganların bırakılmasının nedenini günyüzüne çıkardı.