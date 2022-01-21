ABD’nin EastMed kararındaki Türkiye detayı: Bölgede artan askeri üstünlük...

ISRARCI OLAN ABD'YDİ

Her ne kadar anlaşma iki yıl önce imzalanmış olsa da EastMed projesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından beri gündemi meşgul ediyordu. Bu proje Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmayı ve böylece kıtanın enerji arz güvenliğini sağlamayı öngörüyordu. Bu konuda ısrarcı olan ABD idi. Zira Washington, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı doğalgaz bağımlılığını bir silah olarak kullandığını ileri sürüyordu. Bu yüzden Doğu Akdeniz gazını, Rusya-AB ilişkileri bakımından oldukça önemsiyordu. Ayrıca Doğu Akdeniz gazı üzerinden geliştirilecek yeni iş birliklerinin bölge ülkelerinin sınırlı olan ikili ilişkilerini genişletmesine yardımcı olacağını da varsayıyordu.

Başkan Donald Trump döneminde ABD'nin İsrail, Arap ülkeleri, GKRY ve Yunanistan arasında bağların kuvvetlendirilmesine özel önem verildi. Nitekim bu bağlamda Trump yönetiminin iki somut adım attığı söylenebilir. Birincisi, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır'ın katılımıyla 14 Ocak 2019 tarihinde Kahire'de temelleri atılan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na (DAGF) verdiği güçlü destek. İkincisi ise EastMed projesinde oynadığı aktif rol.