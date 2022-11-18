ABD’nin New York eyaletinde beklenen kar fırtınası başladı

ABD'nin New York eyaletinde kar fırtınası alarmı verildi.
New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, bu akşam başlaması beklenen çok güçlü kar fırtınası nedeniyle "Acil durum" ilan etmişti.
ABD’nin New York eyaletinde beklene kar fırtınası başladı | Video
KAR FIRTINASI BAŞLADI
Olumsuz hava şartlarının eyaletteki 11 bölgeyi yoğun etkileyeceği, kar fırtınasıyla birlikte hava sıcaklıklarında ani düşüşler meydana geleceğini ve eyalet genelinde kutup soğuklarının yaşanacağını belirtildi.
Yapılan uyarıların ardından New York'ta beklenen kar fırtınası başladı.
Kar fırtınasının eyalet genelinde elektrik kesintilerine de yol açabileceği ifade ediliyor.