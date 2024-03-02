ABD’nin yardım aldatmacası

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana tüm savaş suçlarını işleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri katlediyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen un katliamı ise İsrail vahşetinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Siyonist İsrail haftalardır başta Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere birçok bölgeye gıda, ilaç, su ulaştırılmasını engelliyor. Gazze Şeridi'ndeki 2.3 milyon Filistinlinin dörtte üçü açlığın pençesinde. Bombalardan kurtulanlar açlıktan ölüyor. İşte bu insanlık dışı şartlar altındaki Filistinliler perşembe günü Nablusi Kavşağı'nda insani yardımlar için toplandı. Katil İsrail ise Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef alınca 115 kişi hayatını kaybetti.Yaşanan bu son vahşetin ardından ABD Başkanı Joe Biden ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı. Ancak ABD'nin atmaya çalıştığı bu adım "imaj düzeltme" ve "sözde kahramanlık" olarak yorumlandı. Uzmanlara göre Gazze Şeridi'ne havadan yardımlar çare değil. İşte ABD'ye gösterilen tepkilerden bazıları:Batı'nın Gazze'ye layık gördüğü bu: Havadan gıda atılacak, aç-susuz bırakılan Filistinliler bir yudum gıda için yardımların peşinde denize üşüşecek...Filistinlilerin aç bırakılmalarına göz yuman ABD, şimdi başkanlık seçimi öncesinde yardım ulaştırarak 'kahraman' olacak.Batı medyasında "Yine aç kalan Müslümanlar, doyuran Batı" imajı oluşturulacak.Sosyal ağlarda "Yardımlar karadan insani boyutlarda gönderilemez mi?" sorusu yöneltildi. Ya da "İsrail'in açlığı da bir silah olarak kullanması engellenemez mi?"İngiliz Guardian gazetesindeki haberde de "Havadan yardımlar yetersiz" başlığı atıldı.ABD merkezli sivil toplum kuruluşu International Rescue Committee'de de "Havadan yardımlar hedefine ulaşmaz. İsrail karadan yardımlara izin vermeli" açıklaması yaptı.Bazı eski diplomatlar ise ABD'nin İsrail'i karadan yardımlar konusunda ikna edememesine dair "ABD'nin havadan yardım gönderecek olması İsrail'in şimdiye kadar ABD'ye yönelik en aşağılayıcı tutumu olur" yorumunu yaptı.İsrail'deki Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilerin ordu tarafından hedef alınmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamaların "inandırıcı olmadığını" yazdı. Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarının, İsrail ordusunun "yalnızca birkaç Filistinliye ateş açıldığı, çoğunun izdihamda ezilerek öldüğü" yönündeki iddialarının yalanlandığına dikkati çekildi. İsrail'in iddialarını Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi dâhil diğer bazı kuruluşlar da yalanladı:Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (EUROMED), ilk araştırmalarının, "İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu açlıktan ölmek üzere olan onlarca Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını doğruladığını" açıkladı.BM yetkilisi, İsrail ve bazı Batı basınının iddiasının aksine un almaya gidenlerin çoğunun ezilerek değil kurşunla yaralandığını kaydetti. Bazılarının 12 yaşının altında olduğu belirtildi.El Avda Hastanesi Müdürü, hastaneye getirilen yaralıların yüzde 80'inin vurulduğunu söyledi.BM İnsan Hakları Ofisi, ocak ayının ortasından bu yana yardım cinayetlerine benzer en az 14 saldırının gerçekleştiğini belirterek soruşturma çağrısı yaptı.İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürmesi ve insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde açlıktan ölümler artıyor. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin bebek yoğun bakım bölümünde yetersiz beslenme ve su eksikliği nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'de 10 çocuğun "açlık" nedeniyle öldüğünün bir hastane tarafından kayıt altına alındığını bildirdi.