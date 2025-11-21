Ağrı'da otomobilin yakıt deposunda ele geçirildi: Tam 16 kilo uyuşturucu madde!
Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, yabancı plakalı otomobilin yakıt deposuna saklanmış 16 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yabancı plakalı otomobilde arama yapıldı. Aracın yakıt deposunda 16 şişe halinde zulalanmış toplam 16 kilo 600 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.