Alman Bakan ’Çocuklu aileler köşeye sıkıştı’ sözleri ile itiraf etti: 7 misli artış var...





1.1 MİLYON KİŞİ AŞEVİNDEN BESLENİYOR

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü, ülkede 960 şubesi bulunan Tafel adlı aşevinden beslenenlerin sayısını 1.1 milyon olarak açıkladı. Tafel ise Rusya-Ukrayna savaşı ile hızla yükselen fiyatlar nedeniyle sayının daha da fazla olduğunu aktardı. Geliri çok düşük olmayanların da artık aşevine gittikleri belirtildi. Yeterli gıda olmadığı için eli boş eve gönderilenlerin sayısının da bir hayli fazla olduğu söylendi. Tafel'i sık kullananların başında, bekar ebeveynler, çocuklu çiftler ve savaştan kaçan Ukraynalılar bulunuyor. Mustafa AKBABA