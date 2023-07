Alman medyası: Türkiye üye olursa AB küresel güç olur

Alman basını, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olması durumunda Birliğin küresel güç faktörü haline gelebileceğini yazdı. Alman Spiegel dergisinde yayımlanan, Alman ekonomist Henrik Müller'in kaleme aldığı makalede, Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyesi olmaları durumunda birliğin küresel güç faktörü, dünya sahnesinde önemli aktör haline gelebileceği belirtildi.AB'nin 10 yıl içinde Balkanlar'daki bazı küçük aday ülkelerle birlikte iki büyük üye devlete daha sahip olabileceğine dikkat çekilerek şu değerlendirmelere yer verildi: "Türkiye halihazırda Almanya'dan daha fazla nüfusa sahip ve demografik olarak oldukça dinamik bir şekilde büyümeye devam ediyor. Türkiye ayrıca yüzölçümü olarak da Almanya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip.Ukrayna ise görece seyrek nüfus dağılımıyla birlikte yüzölçümü bakımından en büyük AB ülkesi olan Fransa'dan daha geniş bir toprak alanını kaplıyor. AB, her iki ülkenin birliğe üyeliği halinde bir çırpıda alanını üçte bir oranında, nüfusunu ise dörtte bir oranında genişletmiş olur. Bu, 1950'lerden bu yana Avrupa bütünleşmesi sürecinde meydana gelen her şeyi gölgede bırakacak bir mega genişleme olacaktır."Türkiye'nin uzun süre devam etmesi beklenen genç nüfusa sahip olma avantajına işaret edilen Spiegel, "Günümüz AB ülkelerinde ise durum tamamen farklı ve birlik olarak ciddi demografik sorunlarla karşı karşıyayız. Ülke nüfusları yaşlanıyor. Doğu ve Güney Avrupa'daki belirgin sahalar neredeyse terk edilmiş durumda. Akut bir iş gücü sıkıntısı söz konusu. Bu anlamda Türkiye'nin olası bir AB üyeliği, AB'nin demografik düşüşünü yumuşatmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık katılım perspektifi Türkiye'nin yapısal sorunlarının üstesinden gelmesine, kendisini geniş Avrupa değerler topluluğuna ve iç pazarına entegre etmesine yardımcı olabilir. Bu her iki taraf için de büyük bir kazanç" yorumu yapıldı.