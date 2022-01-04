Almanya, Omicron varyantında karantina süresini kısaltmayı planlıyor

Kamu yayıncısı ARD'deki habere göre, Omicron varyantının kuluçka süresinin daha kısa olması ve daha hafif hastalığa neden olduğu için enfekte kişiler ve yakın temasların karantina süreleri kısaltılabilir.

Daha kısa karantina süreleriyle hükümet, büyük bir Omicron dalgası olması durumunda sağlık ve diğer önemli kamu hizmetlerinde potansiyel personel eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.