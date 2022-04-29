Almanya’da aşevi kuyruğu! Halk bedava yemek için hucüm etti





SAYI ARTIYOR BAĞIŞLAR AZALIYOR

5 binden az nüfusu olan bir kasaba olan Rheinland- Pfalz'daki Kusel'deki gıda bankasının Genel Müdürü Wolfram Schreinern de son 8 hafta içinde 100'den fazla yeni müşterinin gıda bankasını kullandığını söyledi. Frankfurt'un en büyük gıda bankasında uzun süredir çalışan bir gönüllü, die Zeit'e, süpermarketlerden yapılan bağışların son zamanlarda yüzde 60 ila 70 arasında düştüğünü söyledi.



AVRUPA'DA 29 ÜLKEDE VAR

Avrupa genelinde gıdaya erişim sağlayan bu tür örgütler oldukça yaygın. 29 Avrupa ülkesinde 300'den fazla Gıda Bankası var. İhtiyacı olanlara ücretsiz yiyecek sağlayan hizmete olan talep geçen aralıkta artmaya başladı. Şubat ayından bu yana ise yaşam maliyeti kriziyle birlikte keskin bir yükseliş yaşandı.