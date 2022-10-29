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Giriş Tarihi: 29.10.2022 13:15

Almanya’da enerji krizi panik havasını körüklüyor! Aşırı sağa karşı uyardılar

AA
Almanya’da enerji krizi panik havasını körüklüyor! Aşırı sağa karşı uyardılar

Rusya’nın doğal gaz akışını kesmesiyle enerji kriziyle boğuşan Avrupa’da zor zamanlar devam ediyor. Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya, art arda tasarruf çağrısında bulunurken Alman hükümeti krizle baş etmenin yollarını arıyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin elektrik dağıtım şebekelerine bir sabotaj gerçekleştirilebileceği senaryosu, Alman gündeminde oldukça konuşulmuştu. Eski Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, "Evinizde mum, kibrit ve el feneri bulundurun" açıklamasında bulunmuş, hemen ardından Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), evlerde bulundurulması gereken malzemelerin listesini yayınlamıştı.

Aralarında su, makarna, pirinç, ekmek, patates gibi temel ihtiyaçların da bulunduğu listenin yayınlanması, felaket hazırlığı olarak yorumlanmıştı.

"DEVLET DÜZENİNİ HEDEF ALACAKLAR" UYARISI

Ülke genelinde panik havası devam ederken dikkat çeken bir uyarı daha geldi. Aşağı Saksonya Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Bernhard Witthaut, aşırı sağcı grupların genel elektrik kesintisi ve devlet düzeninin çöküşü hakkında komplo teorileri yaymak istedikleri uyarısı yaptı.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu BfV'nin Aşağı Saksonya Başkanı olan Witthaut, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, "Aşırı sağ enerji krizini kullanmak istiyor. Bu insanlar toplumu ve bir bütün olarak siyasi sistemi istikrarsızlaştırmakla ilgileniyorlar. Amaçları nefret ve korkuyu kasıtlı olarak körüklemek ve bu duyguları kendi amaçları için araçsallaştırmak." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde dezenformasyonla mücadelenin güvenlik makamlarının önündeki en önemli zorluklardan biri olduğunu vurgulayan Witthaut, aşırı radikalleşmenin yörüngesinin giderek dijital dünyaya kaymasından özellikle endişe duyduğunu aktardı.

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Almanya’da enerji krizi panik havasını körüklüyor! Aşırı sağa karşı uyardılar
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