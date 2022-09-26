Almanya’da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi





Kuzey, yıllardır enerji geçişinin yükünü taşıyor" dedi. Schleswig Holstein'ın Enerji Bakanı Tobias Goldschmidt ise, "Bavyera 15 yıldan fazla bir süredir elektrik şebekelerinin ve rüzgâr enerjisinin genişlemesini sabote etti" diye konuştu.