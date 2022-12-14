Almanya’da insanları infaz edeceklerdi





KOMİSYONDA ELE ALDILAR

Örgütün çok daha kişi ile temasta olduğu, ilişkinin ortaya çıkmaması için yüzlerce kişiye gizlilik anlaşması imzalattığı belirlendi. Bu anlaşmalarda ağır yaptırım ve ölüme varan tehdit içeren maddeler bulunduğu belirlendi.