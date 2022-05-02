Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da polis şiddeti! Hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.5.2022 22:21

Almanya'da polis şiddeti! Hayatını kaybetti

AA
Almanya’da polis şiddeti! Hayatını kaybetti

Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken iki polis tarafından darbedilen 47 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Mannheim kentindeKİ Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da polis şiddeti! Hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA