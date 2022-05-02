Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler

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Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken iki polis tarafından darbedilen 47 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.