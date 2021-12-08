Almanya’da sahte koronavirüs aşı belgesi sonu oldu! Tüm ailesini katletti

HAPİS KORKUSU SONUNU GETİRDİ

Öğretmen olan Devid R ve Linda R, ülkede artan koronavirüs kısıtlamalarının ardından huzursuzluk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz ay çalışanlara getirilen koronavirüs aşısı olmuş olma, hastalığı atlatmış olma veya düzenli testlerde negatif olduğunu kanıtlama zorunlulukları, aşı karşıtı olan Linda'yı zorladı.