Almanya’daki enerji krizi otomobil devini de vurdu! Kaloriferleri kısıp mont dağıttılar





POLİS DE DONACAK

Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyette binada görev yapanlar 17 derece ısıda çalışacakken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.