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Giriş Tarihi: 1.2.2024 10:38 Son Güncelleme: 1.2.2024 10:39

Almanya’dan çarpıcı itiraf! Genelkurmay Başkanı bu sözlerle duyurdu: Eğer saldırıya uğrarsak…

Ordu gücü giderek azalan Almanya’dan çarpıcı bir itiraf geldi. Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Alman ordusunun giderek zayıfladığını vurgulayarak olası bir saldırıda ülkenin oldukça savunmasız olduğunu açıkladı.

AA
Almanya’dan çarpıcı itiraf! Genelkurmay Başkanı bu sözlerle duyurdu: Eğer saldırıya uğrarsak…

Almanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer, ordunun ülkeyi savunabilecek kapasitesi olduğunu ancak yeterince iyi bir şekilde savunacak durumda olmadığını söyledi. Korgeneral Breuer, Handelsblatt gazetesinin düzenlediği "Güvenlik ve Savunma 2024" konulu konferansta konuştu.

Alman silahlı kuvvetlerinin savaşa uygun hale gelmesi için yeniden yapılanmaya ve silahlara ihtiyacı olduğunu belirten Breuer, "Bu soru, oldukça sık soruluyor, o yüzden şu şekilde ifade etmeme izin verin. Eğer şimdi saldırıya uğrasaydık, kendimizi savunabilir miydik? Evet savunurduk. Ama bunu iyi yapabilir miydik? Hayır yapamazdık." ifadesini kullandı.

Breuer, Almanya'yı savunabilecek güçlü bir kapasiteye sahip olduklarını ancak çok da iyi bir şekilde savunacak durumda olmadıklarını kaydetti. Son tedarik sözleşmeleriyle Alman silahlı kuvvetlerinin mevcut açığını kapatabileceğine dikkati çeken Breuer, "Bu açığı muhtemelen 2 ya da 3 yılda kapatabileceğiz, her halükarda bu süre 5 ya da 8 yıldan daha az olacaktır." diye konuştu.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTACAK

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı aldı ve gelişmiş silah sistemleri satın almak, ülkenin silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar avroluk özel bir fon oluşturdu.

Hükümet, ABD yapımı F-35 savaş uçakları, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail yapımı Arrow-3 füze savunma sistemi alımı da dahil olmak üzere çok sayıda sözleşme imzaladı.

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Almanya’dan çarpıcı itiraf! Genelkurmay Başkanı bu sözlerle duyurdu: Eğer saldırıya uğrarsak…
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