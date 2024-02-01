Almanya’dan çarpıcı itiraf! Genelkurmay Başkanı bu sözlerle duyurdu: Eğer saldırıya uğrarsak…

Breuer, Almanya'yı savunabilecek güçlü bir kapasiteye sahip olduklarını ancak çok da iyi bir şekilde savunacak durumda olmadıklarını kaydetti. Son tedarik sözleşmeleriyle Alman silahlı kuvvetlerinin mevcut açığını kapatabileceğine dikkati çeken Breuer, "Bu açığı muhtemelen 2 ya da 3 yılda kapatabileceğiz, her halükarda bu süre 5 ya da 8 yıldan daha az olacaktır." diye konuştu.