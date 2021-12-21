Altın Tapınak’taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü

Amritsar kentinde bir kişi, Cumartesi akşamı namaz ibadeti sırasında Altın Tapınak olarak geçen bölgenin iç kutsal alanına atladı. Mavi giysiler içinde olan adam, kutsal kitabın önünde buluan bir kılıcı kaptı.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

İbadete katılanlardan biri, saldırganı durdurmak için bölgeye girdi. Sinirlenen kalabalık, adamın ellerini arkadan bağlayıp döverek öldürdü. Görgü tanıklarından biri, "20-25 yaşlarındaki bir adam, kafasına sarı bir bez bağlayarak çitin üstünden atladı. İçerideki insanlar onu tuttu ve bir münakaşa yaşandı" dedi.