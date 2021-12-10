Amazon’dan flaş karar! O uygulamayı 6 ay sonra kapatacak...

1996 YILINDA KURULMUŞTU

İnternet trafiğini analiz eden ve dünyadaki en popüler internet sitelerini listeleyen servisi 1996 yılında kurulurken, Alexa ayrıca ayrıntılı SEO analitiği ve tüketici davranışlarını isteyenler için ücretli abonelikler sunuyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından, Alexa'yı emekli etmeye karar verdik" denildi.