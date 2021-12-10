Amazon’dan flaş karar! O uygulamayı 6 ay sonra kapatacak...

ABD'li teknoloji şirketi Amazon, 25 yıl sonra o uygulamanın fişini çekiyor. Amazon İnternet sitelerini sıralayan Alexa.com'un 1 Mayıs 2022 itibarıyla sitenin faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Konuya ilişkin, "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından emekli etmeye karar verdik" açıklaması yapıldı.
1996 YILINDA KURULMUŞTU
İnternet trafiğini analiz eden ve dünyadaki en popüler internet sitelerini listeleyen servisi 1996 yılında kurulurken, Alexa ayrıca ayrıntılı SEO analitiği ve tüketici davranışlarını isteyenler için ücretli abonelikler sunuyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından, Alexa'yı emekli etmeye karar verdik" denildi.
NEDENİNİ AÇIKLAMADI
Amazon, "Bizi içerik araştırması, rekabet analizi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlası için başvuru kaynağınız yaptığınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Amazon, hizmeti neden kapattığını açıklamadı.Teknoloji devi Amazon'a ceza yağdı! 1,1 milyar euro ödeyecek