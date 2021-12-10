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Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:13 Son Güncelleme: 10.12.2021 15:17

Amazon'dan flaş karar! O uygulamayı 6 ay sonra kapatacak...

Amazon’dan flaş karar! O uygulamayı 6 ay sonra kapatacak...

ABD’li teknoloji şirketi Amazon, dikkat çeken bir karara imza attı. 25 yıldır faaliyet gösteren Alexa uygulamasını 6 ay sonra kapatacak. Amazon'dan konuya ilişkin , "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Şimdi onu emekli etmeye karar verdik." açıklaması geldi.

ABD'li teknoloji şirketi Amazon, 25 yıl sonra o uygulamanın fişini çekiyor. Amazon İnternet sitelerini sıralayan Alexa.com'un 1 Mayıs 2022 itibarıyla sitenin faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Konuya ilişkin, "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından emekli etmeye karar verdik" açıklaması yapıldı.

1996 YILINDA KURULMUŞTU

İnternet trafiğini analiz eden ve dünyadaki en popüler internet sitelerini listeleyen servisi 1996 yılında kurulurken, Alexa ayrıca ayrıntılı SEO analitiği ve tüketici davranışlarını isteyenler için ücretli abonelikler sunuyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından, Alexa'yı emekli etmeye karar verdik" denildi.

NEDENİNİ AÇIKLAMADI

Amazon, "Bizi içerik araştırması, rekabet analizi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlası için başvuru kaynağınız yaptığınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Amazon, hizmeti neden kapattığını açıklamadı.

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Amazon'dan flaş karar! O uygulamayı 6 ay sonra kapatacak...
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