Ankara’da kritik İsveç zirvesi

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı dün Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair, "NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede?" sözlerini İsveç basını "Türkiye, üyeliğe hâlâ aynı mesafede" sözleriyle yorumladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda İsveç'in Üçlü Mekanizma Muhtıra'da yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizma'nın önemini vurgulamış ve müteakip adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.Ankara'daki üçlü toplantıyı değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Kabine şefimle konuştum. Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme bulunduğunu söyledi" dedi.