Antalya’da iş yerine kurşun yağdırdılar: Motosikletli saldırganlar kamerada!

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde 11 Kasım Salı günü meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.