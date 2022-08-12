Avrupa sobaya dönüyor! Türk firmalara sipariş yağıyor





Firmalarımız uzun süredir soba üretimine ara verdiği için yeniden üretim yapmaya başladılar. Ağırlıklı olarak İstanbul'daki firmalara sipariş geliyor. Avrupa'da enerji krizinin yaratmış olduğu bu çalkantılı dönemde insanlar doğal olarak alternatifler arıyor. Enerji fiyatlarında da çok ciddi artışlar oldu. Bu nedenle bazı ülkelerde odun fiyatlarının muazzam bir artış yaşadığını okuyoruz" dedi.