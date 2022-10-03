Avrupa’da enerji krizi giderek derinleşiyor! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider





Cumhurbaşkanımızın da sıkça dile getirdiği özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde de tarife çalışmalarını da sürdürüyoruz. Yani hâlihazırda doğalgaza konut bazında baktığımızda bugün itibarıyla yüzde 80'lik bir sübvansiyon var. 100 liraya aldığınız bir ürünü 20 TL'ye satmaktan bahsediyoruz. Arz güvenliğiyle ilgili tedbirlerimizi de aldık" demişti.





* Avrupa'da ağustos konut elektrik fiyatları (EPDK'nın 2022 yılı 3. çeyrek (Ağustos) düşük kademe tarifesine göre hesaplanmıştır. Türkiye'de Eylül 2022 dönemi kwh başına mesken elektrik fiyatı 1.73 TL'dir)