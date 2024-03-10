Avrupa’da kriz derinleşiyor

Avrupa'daki Rusya gerilimi giderek tırmanıyor. New York Times gazetesi Avrupa'nın içinde bulunduğu kritik bir dönemde Almanya ve Fransa arasındaki iğnelemelerin sertleştiğini yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya attığı 'Ukrayna'ya asker gönderme' fikri Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u rahatsız etti. Macron, Avrupa ile Moskova arasında yaşanabilecek olası bir çatışmada 'birleşik savunma'nın önemine vurgu yapıyor. Almanya ise Ukrayna'ya Fransa'dan çok daha fazla mali ve askeri yardımda bulunmuş olsa da Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelme konusunda temkinli davranıyor.