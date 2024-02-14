Avrupa’da silahlanma yarışı

Avrupa ülkelerinde savaş alarmı yaşanıyor. Panik ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması beklenen eski Başkan Donald Trump'ın açıklamasının ardından açığa çıktı. Trump, seçilirse NATO harcamaları hedeflerini tutturamayan ülkelerin Rusya tarafından saldırıya uğraması durumunda hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine Avrupa'dan birçok ülkeden silahlanma açıklamaları geldi.Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer "Beş yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyz" derken Başbakan Olaf Scholz da "Avrupa seri silah üretimini acilen artırmalı" uyarısında bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Askeri açıdan Rusya'dan zayıf olmamız için bir neden yok. Üretimi artırmalıyız" dedi.İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden da geçtiğimiz günlerde tüm İsveçlileri zihnen savaşa hazır olmaya çağırmıştı.Dünya tehlikeli on yılla karşı karşıya'Rusya ile Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'deki soykırımları, ABD'nin Ortadoğu'da birçok ülkeye saldırması ve Çin'in Tayvan'a yönelik olası müdahalesi gibi krizleri sıralayan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (USAE) tarafından yayınlanan raporda 'Dünya tehlikeli on yılla karşı karşıya' denildi.