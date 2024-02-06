Avrupa’daki çiftçi isyanı yayılıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çiftçilere daha fazla ödeme yapılması ve cömert teşvikler sunulması gerektiğini söyledi. Leyen, "Avrupa'daki toprakların yüzde 60-70'i artık kötü durumda" dedi. İtalya'da ise AB'nin tarım politikalarına yönelik protestolarını sürdüren çiftçiler, traktörleriyle oluşturdukları konvoyla başkent Roma'ya ilerliyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden protestolara katılan İspanyol çiftçiler de ülke genelinde traktörleriyle yol kapatma eylemi düzenledi.