Avrupa’dan sonra şimdi de ABD krizi yaşıyor! Durma noktasına geldi…

Buttigieg CNN'e verdiği demeçte, "Talep arttı çünkü gelir arttı, çünkü Başkan bu ekonomiyi korkunç bir durgunluğun pençesinden başarıyla çıkardı" diye konuştu. "Tatiller bu yıl çok daha iyi olacak. Çünkü bir yıl önce şimdi iş sahibi olan milyonlarca Amerikalı, yoksulluğa doğru sürükleniyordu. Ve bir yıl önce birçoğumuz sevdiklerimizle ancak ekran başında buluşuyorduk."

Ancak Buttigieg, Biden yönetiminin ülkenin aşırı yüklenmiş limanları, demiryolları ve yollarındaki tıkanıklığı hafifletme çabalarına rağmen tedarik zinciri sıkıntılarının gelecek yıla sarkabileceği konusunda uyardı.

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