BAE Devlet Başkanı Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan'ın cenaze namazı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kraliyet ailesinin katılımıyla başkent Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.
BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurmuştu.
Bakanlık, ülkede 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.
BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.
YENİ DEVLET BAŞKANI BELLİ OLDU
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.