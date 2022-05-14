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Giriş Tarihi: 14.5.2022 13:00 Son Güncelleme: 14.5.2022 13:24

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı

AA
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, 74 yaşındaki Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, geçtiğimiz gün vefat etmişti. Tüm ülke genelinde yas ilan edilirken, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verildiği bildirilmişti. Al Nahyan’ın vefatının ardından, cenazesi toprağa verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan'ın cenaze namazı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kraliyet ailesinin katılımıyla başkent Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da, Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla yatsı namazından sonra Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de gıyabi cenaze namazı kılındığı duyuruldu.

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

YENİ DEVLET BAŞKANI BELLİ OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid'i devlet başkanı olarak belirledi.

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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı
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