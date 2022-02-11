Başkan Erdoğan’a hakaret içeren şiir yazmıştı! Şaklabana yargı tokadı





Açıklamada, kararın kesin, itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Başkan Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti.